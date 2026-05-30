Quartieri in Giallo: il bilancio della rassegna dedicata alla narrativa poliziesca

Si è conclusa ieri, venerdì 29 maggio, alla Cascina Marasco di Agropolis la seconda edizione di Quartieri in Giallo, la rassegna che per tutto il mese ha portato la narrativa poliziesca in quattro quartieri della città favorendo occasioni di incontro, confronto e partecipazione diffusa. Tante persone hanno preso parte all’ultimo incontro con Fulvio Ervas, autore del romanzo L’insalvabile (edito da Marsilio), che ha dialogato con Marco Ghizzoni in una serata ricca di spunti, riflessioni e momenti di confronto con il pubblico. L’iniziativa si è svolta sotto un portico di Cascina Marasco, recentemente ristrutturata, in uno spazio particolarmente suggestivo che si sta consolidando sempre più come luogo di comunità, relazione e partecipazione per il quartiere e per l’intera città.

L’evento ha confermato ancora una volta la capacità della rassegna Quartieri in Giallo di avvicinare la cultura ai territori, valorizzando proprio i quartieri attraverso momenti di socialità e condivisione accessibili. Con l’appuntamento di Cascina Marasco si è conclusa un’iniziativa organizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Cremona, attraverso il Servizio Reti di Comunità, e l’Associazione Porte Aperte Festival (PAF).

Il bilancio dell’edizione 2026 è stato estremamente positivo, sia per la partecipazione registrata nei diversi quartieri sia per la qualità degli incontri proposti, capaci di coinvolgere pubblici differenti e generare momenti di socialità diffusa. L’appuntamento è al 2027 per la terza edizione edizione di Quartieri in Giallo.

“La grande partecipazione registrata anche in questa seconda edizione della rassegna dimostra quanto sia importante portare iniziative culturali nei quartieri e costruire occasioni di incontro nei luoghi della comunità – dichiara la Vicesindaca con delega ai Quartieri e alle Reti di Comunità Francesca Romagnoli –. Cascina Marasco rappresenta oggi un bellissimo esempio di spazio restituito alla città, capace di diventare punto di riferimento per relazioni, partecipazione e vita di quartiere. Eventi come questo rafforzano il senso di appartenenza e aiutano a creare connessioni tra persone, associazioni e realtà del territorio, valorizzando quella dimensione comunitaria che vogliamo continuare a promuovere nei quartieri della nostra città”.

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