Vaccinazione anti HPV, Open Day ad accesso libero per i nati dal 2011 al 2013

L’ASST di Cremona organizza per venerdì 5 giugno 2026 un Open Day dedicato alla vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV), rivolto a ragazze e ragazzi nati negli anni 2011, 2012 e 2013 che non hanno ancora ricevuto il vaccino.

L’iniziativa si svolgerà presso il Centro HUB Vaccinale di Cremona in via Dante 134 (piano terra), con accesso libero e senza prenotazione, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 16.30.

La vaccinazione anti HPV rappresenta uno strumento di prevenzione efficace contro diverse patologie legate all’infezione da Papillomavirus umano, tra cui il tumore della cervice uterina e altre forme tumorali che possono colpire sia le donne sia gli uomini.

L’Open Day offre a chi non ha ancora aderito alla campagna vaccinale la possibilità di recuperare la vaccinazione in modo semplice e gratuito.

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