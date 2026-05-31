Attesa a Castelvetro per le reliquie di Santa Bernadette: il programma delle celebrazioni

Si avvicina la data dell’arrivo del reliquiario di Santa Bernadette nella Bassa Piacentina, un evento atteso con grande partecipazione dalla comunità di Castelvetro Piacentino e dai fedeli del territorio. Dal 2 giugno, infatti, la parrocchia ospiterà per alcuni giorni i frammenti ossei della santa francese legata alle apparizioni mariane di Lourdes.

L’annuncio, dato nelle scorse settimane dal parroco don Massimiliano Camporese al termine delle messe domenicali, ha suscitato entusiasmo e curiosità tra i parrocchiani. “Prepariamoci sin da ora a vivere con fede e devozione questo particolare momento”, aveva invitato il sacerdote nel bollettino parrocchiale, sottolineando il valore spirituale della visita.

Il programma delle celebrazioni entrerà nel vivo martedì 2 giugno, quando le reliquie faranno tappa al Biazzi alle ore 18. Il giorno successivo, mercoledì 3 giugno, alle 10 sarà celebrata una messa con gli ospiti della casa di riposo, mentre alle 12 è prevista la funzione nella chiesa San Giovanni di Croce Santo Spirito. In serata, alle 20.30, spazio al rosario e alla messa celebrata da don Francesco Villa, sacerdote originario di Castelvetro, con tanto di processione per le vie del paese.

Le reliquie di Santa Bernadette sono custodite abitualmente nel convento di Saint-Gildard a Nevers e comprendono alcune costole e rotule prelevate durante la ricognizione del corpo avvenuta nel 1925. Periodicamente vengono portate in pellegrinaggio in vari Paesi, spesso nell’ambito delle iniziative promosse da UNITALSI.

La presenza del reliquiario in Italia avrebbe dovuto concludersi nell’ultima settimana di maggio, ma è stata concessa una proroga straordinaria proprio per consentire la tappa di Castelvetro Piacentino. Un appuntamento che si preannuncia particolarmente intenso e partecipato, con momenti di preghiera, adorazione e raccoglimento che accompagneranno la permanenza delle reliquie fino al ritorno a Lourdes, previsto per il 7 giugno.

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