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Cronaca

Color Walk, oltre 500 partecipanti per la corsa di solidarietà

L'evento, organizzato per sostenere la Fondazione Occhi Azzurri Onlus e altre associazioni, ha riscosso tantissimo successo

Alcuni momenti della manifestazione
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Folla di partecipanti per la seconda edizione della Color Walk, che ha richiamato al Centro Commerciale CremonaDue tantissime persone, riunite per uno scopo comune: sostenere i progetti di Fondazione Occhi Azzurri Onlus, realtà impegnata nel supporto alle famiglie colpite da malattie genetiche rare, e tante altre associazioni del territorio.

Un pomeriggio di festa a cielo aperto, in cui la condivisione e l’allegria hanno fatto da padrone, complice anche la giornata di sole.

Una corsa che non è stata solo sport, ma anche colore, musica, divertimento e festa. Il ritrovo della corsa era previsto per il primo pomeriggio di fronte al centro commerciale, dove si sono radunati i circa  500 partecipanti.

La partenza vera e propria della corsa era però prevista alle 16.30, lungo un percorso di circa tre chilometri, caratterizzato dalle polveri colorate, spruzzate sulle magliette bianche dei partecipanti, ma anche da tanta musica e animazione.

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