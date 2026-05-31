Color Walk, oltre 500 partecipanti per la corsa di solidarietà

Folla di partecipanti per la seconda edizione della Color Walk, che ha richiamato al Centro Commerciale CremonaDue tantissime persone, riunite per uno scopo comune: sostenere i progetti di Fondazione Occhi Azzurri Onlus, realtà impegnata nel supporto alle famiglie colpite da malattie genetiche rare, e tante altre associazioni del territorio.

Un pomeriggio di festa a cielo aperto, in cui la condivisione e l’allegria hanno fatto da padrone, complice anche la giornata di sole.

Una corsa che non è stata solo sport, ma anche colore, musica, divertimento e festa. Il ritrovo della corsa era previsto per il primo pomeriggio di fronte al centro commerciale, dove si sono radunati i circa 500 partecipanti.

La partenza vera e propria della corsa era però prevista alle 16.30, lungo un percorso di circa tre chilometri, caratterizzato dalle polveri colorate, spruzzate sulle magliette bianche dei partecipanti, ma anche da tanta musica e animazione.

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