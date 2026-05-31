Cronaca
“Cosa Bolle in Pentola” fa tappa alla storica Pizzeria Prati Verdi
Nella puntata odierna Silvia Galli approda a Pontoglio, in provincia di Brescia, per raccontare la storia della famiglia Minelli
Cosa bolle in pentola, condotto da Silvia Galli in onda alle 20,30 su CR1 vi porterà in un luogo davvero speciale, dove semplicità, tradizione e gusto si incontrano…
Siamo a Pontoglio, in provincia di Brescia, alla storica Pizzeria Prati Verdi, conosciuta da tutti anche come “la spiaggia dei poveri”.
Dal 1994, qui batte il cuore della famiglia Minelli, che con passione e dedizione accoglie clienti e amici come fossero a casa propria. Un luogo autentico, genuino, dove ogni piatto racconta una storia.
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