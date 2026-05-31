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Cronaca

“Cosa Bolle in Pentola” fa tappa alla storica Pizzeria Prati Verdi

di Laura Bosio

Nella puntata odierna Silvia Galli approda a Pontoglio, in provincia di Brescia, per raccontare la storia della famiglia Minelli

Silvia Galli durante la trasmissione
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Cosa bolle in pentola, condotto da Silvia Galli in onda alle 20,30 su CR1 vi porterà in un luogo davvero speciale, dove semplicità, tradizione e gusto si incontrano…

Siamo a Pontoglio, in provincia di Brescia, alla storica Pizzeria Prati Verdi, conosciuta da tutti anche come “la spiaggia dei poveri”.

Dal 1994, qui batte il cuore della famiglia Minelli, che con passione e dedizione accoglie clienti e amici come fossero a casa propria. Un luogo autentico, genuino, dove ogni piatto racconta una storia.

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