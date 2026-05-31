CremonArena, cambio della guardia: Pighi lascia, subentra nuova società
La nuova gestione sarà all'insegna della continuità, con una holding che vede capofila il maestro di tennis Marco Bertanzetti
Cambio della guardia, ma all’insegna della continuità, per CremonArena: a otto anni dall’inaugurazione della struttura (che aveva aperto i battenti il 12 settembre 2018), lo storico gestore Enrico Pighi cede il testimone ad una holding di cinque nuovi soci, il cui amministratore delegato è Marco Bertanzetti, maestro di tennis.
“E’ stata una scelta dettata innanzitutto dall’anagrafe: dopo tanti anni di lavoro, ho bisogno di rallentare e di prendermi una pausa” ha spiegato il proprietario uscente. “Ho trovato una squadra di persone giovani e capaci, che sono sicuro faranno ub grande lavoro”.
Tante le soddisfazioni per Pighi, che con l’apertura di CremonArena è stato il primo a portare il padel a Cremona. “Sicuramente ha avuto un impatto mediatico importante, ma a me ora spiace più di tutto abbandonare il percorso del Beach volley, che vanta una squadra fantastica. Quest’anno abbiamo avuto oltre 200 persone che si allenavano, e le nostre squadre hanno partecipato anche ai campionati italiani con grandi risultati”.
Il direttore del centro sarà Lorenzo Bignami, affiancato dai maestri di tennis, come Riccardo Mevolli e Marco De Pietri, o da quelli di Beach, come Cristiano Brugni.
“Raccogliamo il testimone con entusiasmo, per portare avanti una gestione all’insegna della continuità” evidenzia Rodolfo Ghisani, uno dei soci. “Le maestranze attuali continueranno a lavorare come hanno fatto sinora. Non vogliamo cambiare nulla nella gestione, ma cercheremo di apportare qualche novità nel corso tempo. CremonArena è una macchina che funziona bene, e ringraziamo Enrico per il lavoro fatto”.