CremonArena, cambio della guardia: Pighi lascia, subentra nuova società

Cambio della guardia, ma all’insegna della continuità, per CremonArena: a otto anni dall’inaugurazione della struttura (che aveva aperto i battenti il 12 settembre 2018), lo storico gestore Enrico Pighi cede il testimone ad una holding di cinque nuovi soci, il cui amministratore delegato è Marco Bertanzetti, maestro di tennis.

“E’ stata una scelta dettata innanzitutto dall’anagrafe: dopo tanti anni di lavoro, ho bisogno di rallentare e di prendermi una pausa” ha spiegato il proprietario uscente. “Ho trovato una squadra di persone giovani e capaci, che sono sicuro faranno ub grande lavoro”.

Tante le soddisfazioni per Pighi, che con l’apertura di CremonArena è stato il primo a portare il padel a Cremona. “Sicuramente ha avuto un impatto mediatico importante, ma a me ora spiace più di tutto abbandonare il percorso del Beach volley, che vanta una squadra fantastica. Quest’anno abbiamo avuto oltre 200 persone che si allenavano, e le nostre squadre hanno partecipato anche ai campionati italiani con grandi risultati”.

Il direttore del centro sarà Lorenzo Bignami, affiancato dai maestri di tennis, come Riccardo Mevolli e Marco De Pietri, o da quelli di Beach, come Cristiano Brugni.

“Raccogliamo il testimone con entusiasmo, per portare avanti una gestione all’insegna della continuità” evidenzia Rodolfo Ghisani, uno dei soci. “Le maestranze attuali continueranno a lavorare come hanno fatto sinora. Non vogliamo cambiare nulla nella gestione, ma cercheremo di apportare qualche novità nel corso tempo. CremonArena è una macchina che funziona bene, e ringraziamo Enrico per il lavoro fatto”.

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