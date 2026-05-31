I “paladini” che hanno costruito la nostra Repubblica nel libro di Anselmo Gusperti

Dopo il libro dedicato a chi ha fatto il Risorgimento, un volume che è un omaggio ha chi ha costruito la Repubblica. “I paladini della nostra Repubblica – da Mazzini al referendum”, è l’ultimo libro di Anselmo Gusperti, per una vita geometra, appassionato di storia e oggi anche volontario. Un libro, che prosegue a raccontarci la storia d’Italia, scritto in vista della ricorrenza del 2 giugno, quando la nostra Repubblica festeggerà 80 anni.

“I paladini della Repubblica, spiega Gusperti – hanno raccolto una grande, pesante, esaltante eredità di un’ideale Patria che agognavano per tutti gli italiani. Essi sapevano che non l’avrebbero vista realizzata, ma, generosamente, si misero a disposizione di quella missione: rinunciarono ad una vita agiata e tranquilla, trascurarono i propri interessi, economici ma non solo, coinvolsero e spesso sacrificarono i propri affetti, misero a disposizione le loro vite”.

Un capitolo è dedicato ad Arcangelo Ghisleri, cremonese anche se bergamasco di adozione, co-fondatore del partito repubblicano.

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