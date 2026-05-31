Incidente sul Po durante una gara in motoscafo, un uomo in ospedale

Momenti di paura nel primo pomeriggio di domenica sul fiume Po, dove un motoscafo ha avuto un incidente. A corso c’erano due piloti che stavano partecipando al Raid Pavia-Venezia.

Erano circa le 13 quando il mezzo, forse per un guasto al motore, è andato in testacoda, ribaltandosi, mentre transitava nei pressi del ponte autostradale. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, intervenuti in brevissimo tempo, coadiuvati dai Vigili del Fuoco.

Dei due piloti solo uno, un uomo di 66 anni, ha avuto necessità di cure, ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Cremona.

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