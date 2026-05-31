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Cronaca

L’uomo al tempo dell’AI, stasera a “24minuti” l’enciclica di Leone XIV

Ospite di Simone Bacchetta a “24minuti”, alle 19:30 nello spazio di approfondimento del weekend targato CR1, il vaticanista Fabio Marchese Ragona

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La chiesa di Roma e l’enciclica di Leone XIVMagnifica Humanitas’, la prima del pontefice diffusa qualche giorno fa; l’esigenza di unità in seno alla comunità cristiana, uno dei punti cardine del suo magistero. E ancora: le questioni aperte nella chiesa che Leone eredita da Francesco (celibato e diaconato femminile); le differenze tra i due pontificati.

Ospite di Simone Bacchetta a “24minuti”, stasera (domenica 31 maggio) alle 19:30 nello spazio di approfondimento del weekend targato CR1, il vaticanista Fabio Marchese Ragona.

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