Malore mentre fa il bagno nell’Oglio, gravissimo 33enne

E’ stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni un giovane di 33 anni, colto da malore mentre faceva il bagno nell’Oglio. Il giovane si trovava sulla sponda bresciana, ad Acqualunga, insieme alla sua famiglia, quando ha fatto un tuffo per rinfrescarsi. Ma mentre nuotava nel fiume, è finito sott’acqua.

La corrente lo ha trascinato per decine di metri, finché un altro bagnante che era lì vicino non è riuscito a soccorrerlo. Sul posto, intanto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, insieme ai sanitari del 118, che lo hanno tratto in salvo, cercando di rianimarlo.

Il 33enne, originario del Kosovo, è quindi stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cremona, in codice rosso. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri di Verolanuova.

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