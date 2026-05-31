Persone scomparse, nel Cremonese 136 casi in un anno, 27 mai ritrovate

Sono state 136 le persone scomparse nel territorio cremonese durante il 2025, di cui 109 (l’80%) sono state poi ritrovate. Sono 27 quelle non ritrovate. A dirlo è il Cispes – Cruscotto interattivo per la lettura del fenomeno delle persone scomparse. Le segnalazioni, oltre che dal capoluogo, provengono da Crema, Casalmaggiore, Castelverde, Pandino, Ostiano, Soresina, Camisano, Castelleone, Piadena, Pizzighettone, Rivolta d’Adda e Sospiro.

Guardando al dato del 2026, da gennaio le denunce di scomparsa sono state 28 e i ritrovamenti 16, tra i quali uno ritrovato senza vita.

Analizzando l’andamento del fenomeno, emerge come nel 2025 sia cresciuto rispetto all’anno precedente, quando le segnalazioni erano state 115, con solo il 71% di ritrovamenti (82). Analizzando invece il dato del 2026, emerge come quest’anno, almeno per ora, il fenomeno sia in calo, registrando un -44% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Per quanto riguarda le motivazioni della sparizione, il report evidenzia come nella maggior parte dei casi, 122, si sia trattato di allontanamenti volontari o irreperibilità generica, mentre in 5 casi ad innescare la fuga sarebbero stati conflitti familiari o relazionali. In 6 casi si tratta di fragilità psichica sospetta o dichiarata, mentre in 2 casi il sospetto è di possibile sottrazione dalla legge in seguito a reati commessi.

Esaminando il dato negli anni di rilevazione, dal 1974 a oggi, nel Cremonese le denunce di scomparsa registrate sono 1.903, di cui 1.556 persone ritrovate (in 61 casi, purtroppo, senza vita). Restano quindi tutt’ora disperse ben 347 persone.

Altro tema degno di nota è quello della scomparsa di minori, che risulta in aumento: da gennaio a maggio sono 20 le denunce in questo senso, ossia la maggior parte del totale, e solo 9 quelli ritrovati. Lo scorso anno invece le sparizioni di minori erano state 104, con 81 ritrovamenti.

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