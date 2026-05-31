Sabato 6 giugno in Cattedrale l’ordinazione di cinque sacerdoti

Cinque nuovi sacerdoti per la Chiesa cremonese saranno ordinati nella serata di sabato 6 giugno alle 20.30 in Cattedrale. Si tratta dei cinque studenti di Teologia del Seminario di Cremona ordinati diaconi lo scorso 28 settembre. A renderlo noto è il sito della Diocesi di Cremona.

Tre di loro sono cremonesi, due dei quali entrati in Seminario dopo aver conseguito la laurea in discipline non legate agli studi filosofico-teologici: don Gabriele Donati, classe 1992, di Pandino, laureato in Giurisprudenza; don Massimo Serina, classe 1994, di Rivolta d’Adda, laureato in Scienze e tecnologie alimentari; don Alessandro Galluzzi, classe 2000, di Pizzighettone, entrato in Seminario subito dopo aver frequentato il liceo scientifico.

Gli altri due sono originari del Togo: don Daniel Dossou, classe 1985, è nativo della diocesi di Kpalimé, e don Fabrice Sowou, classe 1989, della diocesi di Lomé.

La celebrazione – animata dal Coro della Cattedrale insieme ai cori di Pandino, Piadena e Covo, accompagnati all’organo dal maestro Fausto Caporali e alla tromba dal maestro Giovanni Grandi – vedrà la partecipazione della comunità del Seminario e delle parrocchie di origine dei seminaristi, insieme anche a quelle dove hanno prestato servizio in questi anni.

Il rito di ordinazione prevede che, dopo la proclamazione del Vangelo, avvenga la chiamata dei cinque ordinandi, che risponderanno ufficialmente il loro “eccomi”.

Dopo l’omelia, gli ordinandi saranno interrogati circa gli impegni da assumere come sacerdoti. Durante il canto delle litanie dei santi i cinque giovani si prostreranno a terra. Subito dopo il momento più solenne: l’imposizione delle mani da parte del vescovo Napolioni; un gesto che compiranno successivamente anche tutti i sacerdoti concelebranti.

Seguiranno i riti esplicativi: la vestizione con la casula, l’unzione con l’olio del Crisma e la consegna del pane e del vino. Quindi la liturgia eucaristica, che i novelli sacerdoti vivranno per la prima volta attorno all’altare.

La Messa di ordinazione sarà trasmessa in diretta sui canali web e social della Diocesi di Cremona e in tv su CR1 (canale 19), dove dunque non andrà in onda il notiziario settimanale Giorno del Signore, che sarà invece trasmesso regolarmente la domenica alle 12.15, prima della puntata del podcast Torrazzo con vista.

Domenica 7 giugno, nelle rispettive parrocchie, i sacerdoti novelli celebreranno le loro Prime Messe: alle 10 a Rivolta d’Adda don Massimo Seina; alle 10.30 a San Giovanni in Croce don Fabrice Kossi Sowou; alle 11 a Corte de’ Frati don Daniel Kossi Dossou; 17.30 a Pandino don Gabriele Donati; alle 17.30 a Pizzighettone don Alessandro Galluzzi.

In preparazione all’ordinazione sacerdotale, i cinque diaconi dal 1° al 6 giugno vivranno una settimana di esercizi spirituali presso l’Eremo San Giorgio di Bardolino, nel Veronese.

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