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Cronaca

Troppo alcol il sabato sera: raffica di interventi del 118 in città

di Laura Bosio

Notte intensa per i soccorritori a Cremona, chiamati a intervenire in diverse zone della città per malori legati all'abuso di alcolici

Molti interventi del 118
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Notte movimentata a Cremona per il sistema di emergenza-urgenza, a causa di un eccessivo consumo di alcol: numerosi sono stati, infatti, gli interventi per malori, cadute o scoppi di liti provocati dall’abuso di bevande alcoliche.

Le richieste di soccorso si sono concentrate, fin dalle prime ore della serata, in alcune zone della città, tra viale Po e via del Sale, ma anche via Mantova. E sono proseguite fino a tarda notte.

Fortunatamente nessuna delle persone soccorse risulterebbe in gravi condizioni, ma in diversi casi si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti e cure. I pazienti sono stati presi in carico dal Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, già alle prese con un’intensa attività nel fine settimana.

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