Week end di controlli straordinari, identificate 97 persone

Una notte di controlli straordinari del territorio, quella tra sabato e domenica, disposti con ordinanza del Questore della Provincia di Cremona sulla base di quanto definito durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi il 27 maggio su volontà del Prefetto.

Scopo dell’azione è stata la prevenzione dei reati nei parchi e nelle piazze del centro cittadino, al fine di garantire una più articolata presenza delle Forze di Polizia nelle aree in cui, con l’inizio della stagione estiva, è prevista una maggiore affluenza di giovani nei luoghi di aggregazione in orario serale e notturno, soprattutto nei fine settimana.

I controlli hanno impegnato equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale del Comune di Cremona.

Nel corso del servizio di sabato sera sono state identificate 97 persone, di cui 64 stranieri e 32 con precedenti penali soprattutto per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti; per alcuni soggetti extracomunitari è in corso di valutazione la posizione sul territorio nazionale e l’eventuale adozione di misure di prevenzione personale del Questore. Sono stati inoltre controllati due esercizi commerciali di piazza Roma, verificando la presenza di numerosi avventori, alcuni dei quali con precedenti di polizia.

Sempre nella serata di sabato, il servizio straordinario ha riguardato anche l’area del parco Rita Levi Montalcini, dove sono stati emessi 7 ordini di allontanamento ad altrettanti soggetti dediti al consumo di bevande alcoliche in violazione del Regolamento di Polizia Locale, che prevede l’applicazione anche del “Daspo urbano” in caso di reiterazione delle condotte illecite.

Nel pomeriggio di venerdì è stato invece effettuato un ulteriore controllo nei pressi dell’area di via degli Orti Romani con personale della Polizia di Stato e della Polizia Locale, nel corso del quale sono stati identificati 65 soggetti, di cui 43 stranieri e 25 con precedenti a loro carico.

Inoltre uno degli stranieri identificati, un cittadino nigeriano di 32 anni con vari precedenti per reati in materia di stupefacenti, è stato denunciato per soggiorno irregolare nel territorio dello Stato; sono in corso valutazioni da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona in merito alla sua eventuale espulsione dal territorio nazionale.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa, comportamenti illeciti e situazioni di degrado urbano, nell’ottica di una rafforzata presenza sul territorio delle Forze di Polizia a tutela della sicurezza della comunità.

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