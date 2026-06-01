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Nazionali

Brasile, sosia nell’amichevole con Panama: ecco Ronaldinho, Ronaldo e Vinicius

(Adnkronos) –
Piovono sosia in Brasile-Panama. La Nazionale verdeoro allenata da Carlo Ancelotti ha affrontato la prima amichevole in vista dei Mondiali 2026, in programma a partire dal prossimo 11 giugno in Stati Uniti, Messico e Canada, battendo per 6-2 gli avversari di giornata. Al Maracana di Rio de Janeiro, sold out per l’occasione, sono apparsi alcuni ‘ospiti’ speciali. 

Sulle tribune lo spettacolo dei tifosi è stato infatti impreziosito da tre sosia, che sono apparsi uno dopo l’altro inquadrati dai maxischermi dello stadio prima e dalle tv collegate poi. 

Il primo ad apparire è stato Ronaldinho, con un sosia praticamente identico, poi è toccato a Ronaldo Nazario, ovvero il Fenomeno, e infine a Vinicius Jr, che in quel momento si trovava in campo. 

 

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