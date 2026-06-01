Caldo anomalo, si cambia: attese precipitazioni su tutta la provincia

Se confrontiamo la situazione meteorologica attuale con quella che interessava il nostro territorio appena pochi giorni fa, il cambiamento è notevole.

Tra il 24 e il 29 maggio una vasta area di alta pressione di origine subtropicale si è estesa su tutta l’Europa occidentale determinando una delle più intense e precoci ondate di caldo mai osservate in questo periodo. Sulla Pianura Padana sono stati pomeriggi roventi, con punte che hanno raggiunto i 37°C su tutta la nostra provincia.

Da oggi, però, lo scenario cambia. La struttura anticiclonica si è progressivamente indebolita sotto la spinta delle correnti atlantiche, consentendo il ritorno di masse d’aria decisamente più fresche. Il calo termico sarà inizialmente contenuto, con massime ancora vicine ai 30 gradi. Ma il secondo impulso atlantico atteso per domani metterà temporaneamente fine al caldo anomalo riportando i valori in linea con il periodo.

L’instabilità che caratterizzerà la seconda parte del Ponte del 2 giugno si trascinerà anche nei giorni successivi. Mercoledì sarà ancora una giornata a tratti perturbata, con rovesci e temporali diffusi su gran parte del Nord Italia. Giovedì e venerdì invece, anticiclone in rimonta con tempo in miglioramento su tutta la pianura, salvo ultimi disturbi.

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