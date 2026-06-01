Ultime News

1 Giu 2026 Dalla moda all’aiuto umanitario: il progetto ACP con Cuamm per l’Africa
1 Giu 2026 Croce Rossa Cremona, nuovo Consiglio Direttivo: Giorgio Andrusiani eletto presidente
1 Giu 2026 Casa Sant’Omobono, al via progetto di crowdfunding per acquistare nuovi arredi
1 Giu 2026 Arte, il cremonese Pizzini torna a esporre a Milano
1 Giu 2026 La Cremonese ha posato le prime due pietre per ripartire: Bianchetti e Collocolo
Cronaca

Casa Sant’Omobono, al via progetto di crowdfunding per acquistare nuovi arredi

di Silvia Galli

La campagna di crowdfunding 'Una stanza per ricominciare' sta avendo un grande successo, con l'obiettivo di ri-arredare le stanze delle donne in difficoltà

Fill-1

Alla Casa Famiglia di Sant’Omobono a Cremona è in corso una raccolta fondi per restituire dignità e accoglienza alle mamme e alle ragazze ospitate nella struttura. La campagna si chiama Una stanza per ricominciare e punta a ri-arredare gli spazi dove queste donne vivono ogni giorno, spesso dopo aver affrontato situazioni molto difficili.

E’ Gabriele Panena Presidente della Casa Famiglia a spiegare il progetto: “La campagna è partita da un mese e si concluderà l’11 giugno. L’obiettivo è dare nuova vita alle stanze delle mamme e delle ragazze: i mobili attuali hanno quasi trent’anni, hanno visto tante storie, tante donne che qui hanno ritrovato la forza di ripartire”.

Un ambiente accogliente può diventare parte del percorso di rinascita: un luogo sicuro dove recuperare fiducia e autonomia. “Una stanza bella e funzionale aiuta la mamma a ritrovare il proprio nido, la fiducia in se stessa e la forza per ricominciare”, continua Panena.

La raccolta fondi è ospitata sulla piattaforma di crowdfunding Ideaginger, dove è possibile cercare il progetto digitando proprio “Una stanza per ricominciare”. La risposta, finora, è stata molto positiva.

“Siamo a tre quarti dell’obiettivo e ringraziamo le tante persone che ci hanno sostenuto. Ora vogliamo completare il traguardo per ri-arredare tutte e sei le stanze della Casa Famiglia” spiega Panena.

Oggi la struttura è al completo: sei mamme e dieci bambini vivono a Casa Sant’Omobono, in un ambiente protetto che permette loro di ripartire. “Sono tutte donne italiane che arrivano da situazioni di difficoltà e che qui stanno ritrovando sostegno e autonomia” conclude Panena.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...