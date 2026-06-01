Casa Sant’Omobono, al via progetto di crowdfunding per acquistare nuovi arredi

Alla Casa Famiglia di Sant’Omobono a Cremona è in corso una raccolta fondi per restituire dignità e accoglienza alle mamme e alle ragazze ospitate nella struttura. La campagna si chiama Una stanza per ricominciare e punta a ri-arredare gli spazi dove queste donne vivono ogni giorno, spesso dopo aver affrontato situazioni molto difficili.

E’ Gabriele Panena Presidente della Casa Famiglia a spiegare il progetto: “La campagna è partita da un mese e si concluderà l’11 giugno. L’obiettivo è dare nuova vita alle stanze delle mamme e delle ragazze: i mobili attuali hanno quasi trent’anni, hanno visto tante storie, tante donne che qui hanno ritrovato la forza di ripartire”.

Un ambiente accogliente può diventare parte del percorso di rinascita: un luogo sicuro dove recuperare fiducia e autonomia. “Una stanza bella e funzionale aiuta la mamma a ritrovare il proprio nido, la fiducia in se stessa e la forza per ricominciare”, continua Panena.

La raccolta fondi è ospitata sulla piattaforma di crowdfunding Ideaginger, dove è possibile cercare il progetto digitando proprio “Una stanza per ricominciare”. La risposta, finora, è stata molto positiva.

“Siamo a tre quarti dell’obiettivo e ringraziamo le tante persone che ci hanno sostenuto. Ora vogliamo completare il traguardo per ri-arredare tutte e sei le stanze della Casa Famiglia” spiega Panena.

Oggi la struttura è al completo: sei mamme e dieci bambini vivono a Casa Sant’Omobono, in un ambiente protetto che permette loro di ripartire. “Sono tutte donne italiane che arrivano da situazioni di difficoltà e che qui stanno ritrovando sostegno e autonomia” conclude Panena.

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