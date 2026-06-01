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Chiara Ferragni al concerto di Bad Bunny a Madrid ma… sul palco – il video

(Adnkronos) –
Chiara Ferragni al concerto di Bad Bunny ma direttamente… sul palco. Un video diventato virale sui social ritrae l’imprenditrice digitale ballare al Riyadh Air Metropolitano di Madrid al fianco del cantante portoricano in occasione del suo tour in Europa.  

Ferragni, infatti, era tra gli ospiti vip di ‘La Casita’, un palco secondario che è diventato un tratto distintivo dei concerti di Bad Bunny in perfetto stile latino. Lo stage è ispirato a una tipica abitazione portoricana dove il cantante invita amici e celebrità, tra cui Chiara Ferragni e l’attrice spagnola Ester Exposito.  

 

 

Il filmato è stato condiviso più volte tra le Instagram stories dell’imprenditrice digitale, che sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Madrid, e a corredo ha scritto: “Insane”, ossia “Assurdo”.  

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