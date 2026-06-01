Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il ‘GrandTour La vita è adesso’ slitta al 2027

(Adnkronos) –

Claudio Baglioni è costretto a fermarsi. Una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, lo obbliga a rinviare di un anno intero il suo attesissimo ‘GrandTour La vita è adesso’, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia. La tournée, una delle più attese dell’estate italiana, slitta così al 2027, con un nuovo calendario già definito e con i biglietti che resteranno validi per tutte le date riprogrammate.

Il tour ripartirà il 1° luglio 2027 da Villa Manin a Codroipo, recuperando la data prevista per il 3 luglio 2026, per poi attraversare l’Italia da Este a Marostica, da Villafranca a Pistoia, da Genova a Cernobbio, fino a Firenze, Cattolica, Pompei, Agrigento, Palermo e molte altre città. Un viaggio che conserva la stessa struttura del 2026, semplicemente traslata di un anno, con l’obiettivo di non penalizzare nessuno degli spettatori che avevano già acquistato il biglietto. Per tutte le info: www.friendsandpartners.it.

Per chi non potrà partecipare alle nuove date, sarà possibile richiedere il rimborso entro il 30 giugno 2026 attraverso il circuito di vendita utilizzato al momento dell’acquisto. Nel frattempo, Friends & Partners fa sapere che a breve verranno comunicate anche le informazioni relative ai concerti di Venezia, Spoleto, Siracusa, Taormina, Alghero, Cagliari, Trento, Vigevano, Sordevolo e alle rispettive date di recupero, per le quali i biglietti resteranno validi.

“Ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa”. Con queste parole Claudio Baglioni, in un video pubblicato su Instagram, annuncia ai fan il rinvio al 2027 del ‘GrandTour La vita è adesso’, spiegando per la prima volta in prima persona le ragioni legate alla polmonite interstiziale acuta che lo ha colpito nelle scorse settimane.

Nel messaggio, il cantautore parte da un verso di ‘Uomo di varie età’: “Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni”. Una frase che, racconta, “serviva proprio a raccontare un po’ un aspetto della mia vita e del mio mestiere”, perché “gli occhi e i polmoni sono la vera e propria macchina, il mantice che serve a uno che fa il mio lavoro per poter esprimere, per poter cantare”. Proprio questi organi, aggiunge, “sono stati gli elementi di me con i quali ho avuto più a che fare in occasione del mio compleanno del 75º anniversario”, che ha festeggiato lo scorso 16 maggio.

Baglioni spiega di aver inizialmente pensato a una semplice influenza “di quelle un po’ fuori stagione”, ma, visto che non passava, ha deciso di sottoporsi ad accertamenti: “Alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si era trattato di una polmonite, una polmonite acuta, interstiziale”. Grazie alle cure, racconta, “sono uscito fuori dalla fase più delicata”, ma ora “bisogna recuperare la funzionalità” necessaria per sostenere “tre ore quasi ogni sera” di concerto con “un repertorio anche piuttosto impegnativo”. Un impegno che si può affrantare solo “al meglio” delle condizioni fisiche.

Da qui la scelta di rinviare l’intero tour: “È significato scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour, quello che sarebbe partito il 29 di giugno da Venezia e terminato poi a settembre a Torino, spostandolo esattamente di un anno”. Una decisione, ribadisce, “difficile”, perché il progetto “non sono solamente dei concerti uno dietro l’altro, ma è un vero e proprio viaggio, dal punto di vista artistico e umano”.

Nel video Baglioni esprime anche il suo dispiacere per i fan: “C’è il rammarico, no? Quello che mi fa pensare che possa creare qualche disagio a chi ha già acquistato il biglietto”. Ma assicura che l’organizzazione “farà al meglio” e che il calendario resterà “praticamente intatto”, con partenza da Venezia e chiusura a Torino.

Il cantautore chiude con un messaggio di fiducia: “Io posso solamente promettere che l’entusiasmo che c’era” tornerà il prossimo anno, “ancora forse con più entusiasmo e anche con altre invenzioni”. E per concludere cita un verso del suo brano ‘La vita è adesso’: “…Non c’è mai fine al viaggio anche se un sogno cade… E il viaggio, appunto, continuerà. E speriamo di farlo in tanti e di andare molto lontano.”