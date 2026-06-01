Conto alla rovescia per la fine della scuola: l’8 giugno l’ultima campanella

Per migliaia di studenti cremonesi il conto alla rovescia è già iniziato: tra una settimana suonerà l’ultima campanella dell’anno. Per alcuni, però, la fine delle lezioni coinciderà con l’inizio degli esami di Stato, dalle terze medie fino alle quinte superiori. Secondo il calendario scolastico della Regione Lombardia, le lezioni termineranno lunedì 8 giugno 2026 per scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Le scuole dell’infanzia proseguiranno invece fino al 30 giugno 2026.

Gli esami di Stato del primo ciclo di studi scatteranno con date decise autonomamente da ogni istituto, e dovranno concludersi entro il 30 giugno. In pratica, alcuni potrebbero sedersi davanti alla commissione già dalla settimana successiva alla fine delle lezioni.

Per i maturandi il calendario è invece già scritto. Giovedì 18 giugno, alle 8.30, prima prova scritta di italiano in tutta Italia. Il giorno dopo, venerdì 19 giugno, la seconda prova, diversa per ogni indirizzo. Poi toccherà agli orali, secondo il calendario fissato da ciascuna commissione.

Il Ministero non ha pubblicato le commissioni d’esame, ma seguendo i tempi degli anni scorsi gli elenchi dovrebbero essere resi noti a breve, circa due settimane prima della prima prova. Gli studenti potranno consultarli sul portale del Ministero e nelle proprie scuole.

Per la maggior parte degli studenti cremonesi resta una settimana di lezioni prima della pausa estiva. Per chi affronterà l’esame di terza media o la maturità l’ultima campanella dell’8 giugno segnerà soltanto l’inizio della fase più importante.

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