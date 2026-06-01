Croce Rossa Cremona, nuovo Consiglio Direttivo: Giorgio Andrusiani eletto presidente

Si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cremona, eletto dai volontari nel corso delle consultazioni svoltesi lo scorso 17 maggio. A guidare l’associazione per il mandato 2026-2030 sarà Giorgio Andrusiani, nominato Presidente del Comitato.

Insieme a lui entrano nel nuovo Direttivo i consiglieri Simone Avanzi, Federica Cavaglieri e Danio Riboldi, che ricoprirà anche il ruolo di Vice Presidente. Un passaggio significativo per l’associazione, che rinnova così i propri organi di governo e conferma il proprio impegno al servizio della comunità e delle persone più fragili.

Il nuovo Consiglio avrà il compito di guidare il Comitato nei prossimi quattro anni, consolidando le attività già avviate e promuovendo nuovi progetti nei principali ambiti di intervento della Croce Rossa: emergenza, attività sociali, formazione, protezione civile e supporto sanitario alla popolazione.

A orientare l’azione del nuovo Direttivo saranno, come sempre, i sette principi fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità. Valori che rappresentano il riferimento quotidiano per l’attività dei volontari e che il nuovo gruppo dirigente intende tradurre in un programma fortemente operativo, basato sul lavoro di squadra, sulla condivisione e sulla disponibilità.

“Assumiamo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato il neo Presidente Giorgio Andrusiani – consapevoli del ruolo fondamentale che la Croce Rossa svolge sul territorio grazie all’impegno costante dei volontari, dei dipendenti e dei sostenitori. Il nostro obiettivo sarà lavorare con trasparenza, capacità di ascolto e collaborazione, valorizzando le competenze dei volontari e rafforzando ulteriormente la presenza dell’associazione per essere sempre più vicini ai cittadini e alle loro necessità”.

Tra le priorità del nuovo Consiglio vi sarà anche il rafforzamento della collaborazione con le istituzioni e con le realtà associative del territorio, attraverso iniziative dedicate alla solidarietà, all’inclusione sociale e alla prevenzione.

Nel ringraziare il Consiglio uscente per il lavoro svolto negli anni precedenti, il nuovo Direttivo si è dichiarato immediatamente operativo. Le prossime settimane si preannunciano infatti particolarmente intense per il Comitato cremonese, impegnato in numerosi servizi sanitari, assistenze a eventi e manifestazioni, attività di prevenzione e iniziative rivolte alla cittadinanza.

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