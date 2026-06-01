Drone russo in Romania, Toiu porta la questione al Consiglio Onu “Inaccettabile”





NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Nella notte tra il 28 e il 29 maggio, un drone russo carico di esplosivi è entrato nello spazio aereo romeno in violazione del diritto internazionale. Il drone, che faceva parte di un attacco contro l’Ucraina, è precipitato ed è esploso sul tetto di un edificio residenziale nella città di Palaș, in Romania. Per la prima volta vi sono stati feriti tra cittadini romeni. Due persone sono rimaste ferite e diversi residenti hanno richiesto assistenza medica. L’impatto ha provocato un incendio e gravi danni materiali, rendendo necessaria l’evacuazione dell’edificio”. Lo ha detto la ministra degli Esteri romena, Oana Toiu, parlando ai giornalisti all’esterno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite prima della riunione. “Le violazioni dello spazio aereo da parte di droni russi sulla Romania e su altri Paesi partner dell’Europa centrale e orientale si verificano ripetutamente dall’inizio della guerra russa contro l’Ucraina e sono una conseguenza diretta della strategia di escalation perseguita dalla Russia nei suoi attacchi contro l’Ucraina. Quest’ultimo incidente ha avuto un impatto diretto sulla sicurezza e sull’incolumità di civili innocenti in Romania. Un comportamento del genere è inaccettabile secondo il diritto internazionale e deve cessare”.

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