Festa della Repubblica, cambia l’orario: il via alle 11 lungo il Po

Sarà il fiume Po a fare da scenografia alla celebrazione del 2 giugno, Festa della Repubblica, con un programma messo a punto dalla Prefettura di Cremona. Una manifestazione emblematicamente progettata nei luoghi di maggiore frequentazione da parte dei cremonesi, per lo sport e l’aggregazione sia all’interno delle canottieri, sia percorrendo il Lungo Po a piedi e in bicicletta.

A causa delle previsioni meteorologiche avverse, la cerimonia ufficiale è stata anticipata alle ore 11. L’evento verrà trasmesso in diretta su CR1, canale 19.

Dalle 11.50 le dimostrazioni sul Po da parte di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Esercito, Vigili del Fuoco, Areu e Croce Rossa; alle 12.35 la discesa del Po con le imbarcazioni delle canottieri; alle 13.20 la cerimonia dell’ammainabandiera. Dalle 14.30 inizieranno le attività negli stand allestiti nelle canottieri: alla Baldesio la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Forestale insieme alla Croce Rossa e Areu; alla Bissolati i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato con la Stradale e la Penitenziaria; al Flora il 10° Reggimento Genio Guastatori con la Protezione Civile; al Cral Tamoil la Polizia Locale del Comune di Cremona e la Polizia Provinciale.

Sarà possibile raggiungere il cuore della cerimonia da via Bortini o dalle estremità di via Lungo Po Europa. L’accesso sarà consentito anche attraverso le stesse canottieri, dove sarà inoltre possibile parcheggiare. Il luogo della cerimonia, che sarà transennato alle estremità, sarà suddiviso in tre settori. Con l’inizio della cerimonia — alle 11 — il pubblico verrà contingentato per garantire il rispetto delle norme legate all’ordine pubblico.

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