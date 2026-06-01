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Focus Salute – Sintomi della premenopausa, vantaggi delle pillole traghettatrici

MILANO (ITALPRESS) – I cicli sono diventati molto abbondanti e irregolari? Sono già comparse vampate e insonnia durante il ciclo? Il peso corporeo è fuori controllo? Come affrontare una premenopausa impegnativa sul fronte dei sintomi? Nel centotrentottesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, spiega i vantaggi delle pillole “traghettatrici” e perché, grazie a estrogeni naturali bio-identici e progestinici adeguati, queste pillole contraccettive possano attenuare tutti i sintomi della premenopausa fino ai cinquant’anni, sempre in sinergia con stili di vita sani.

sat/gsl

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