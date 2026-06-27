Cremonese: esordio con sconfitta al Mondiale per Thorsby, ma la sua Norvegia è qualificata

Il grigiorosso Morten Thorsby ha giocato tutto il secondo tempo, entrando subito dopo l’intervallo al posto di Kristian Thorstvedt, nella sfida persa dalla Norvegia con il risultato di 4-1 contro la Francia al Mondiale.

Si è trattato dell’ultimo turno della fase a gironi. I “Bleus” con questo risultato hanno chiuso al primo posto il Gruppo I. Secondo posto per la Norvegia, che nel turno successivo troverà la Costa D’Avorio.

Dembélé è stato il protagonista assoluto dell’incontro disputato a Boston, mettendo a segno una magnifica tripletta in un primo tempo da urlo. L’unica rete norvegese è stata invece firmata da Aasgaard.

In avvio di ripresa il portiere francese Maignan ha anche parato un calcio di rigore calciato da Strand Larsen, che avrebbe permesso agli scandinavi di riaprire la contesa. Nei minuti di recupero è arrivata la rete del definitivo 4-1 per la Francia ad opera di Doué.

Come detto la Norvegia si è comunque qualificata ai sedicesimi di finale del Mondiale, dove si scontrerà con la Costa d’Avorio alle ore 19 di martedì 30 giugno.

Per il centrocampista della Cremonese Morten Thorsby si è trattato dell’esordio al Mondiale in corso, dopo essere rimasto sempre in panchina nei primi due match disputati dalla Nazionale norvegese, rispettivamente contro Iraq e Senegal.

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