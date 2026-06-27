Canottieri Baldesio: a settembre l’assemblea per eleggere il nuovo direttivo
L'assemblea porterà al rinnovo dell'organo di amministrazione, composto da nove consiglieri
Il Consiglio Direttivo dimissionario della Canottieri Baldesio ha fissato per sabato 12 settembre 2026 la data dell’Assemblea dei soci che sarà chiamata a eleggere il nuovo Consiglio Direttivo della società.
I dettagli relativi alla convocazione, agli orari, alle modalità di svolgimento dell’assemblea e alla presentazione delle candidature saranno comunicati ai soci con un successivo avviso entro i tempi previsti.
L’assemblea porterà al rinnovo dell’organo di amministrazione della Canottieri Baldesio, composto da nove consiglieri, come previsto dallo Statuto sociale. Sarà il nuovo Consiglio, una volta insediato, a eleggere al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente e ad attribuire i vari incarichi.
Lo Statuto prevede che possano candidarsi al Consiglio Direttivo i soci aventi diritto al voto che abbiano maturato almeno cinque anni di appartenenza ininterrotta all’Associazione e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi previsti. Inoltre, non possono essere eletti i soci che abbiano in corso provvedimenti disciplinari o che risultino sospesi.