Canottieri Baldesio: a settembre l’assemblea per eleggere il nuovo direttivo

Il Consiglio Direttivo dimissionario della Canottieri Baldesio ha fissato per sabato 12 settembre 2026 la data dell’Assemblea dei soci che sarà chiamata a eleggere il nuovo Consiglio Direttivo della società.

I dettagli relativi alla convocazione, agli orari, alle modalità di svolgimento dell’assemblea e alla presentazione delle candidature saranno comunicati ai soci con un successivo avviso entro i tempi previsti.

L’assemblea porterà al rinnovo dell’organo di amministrazione della Canottieri Baldesio, composto da nove consiglieri, come previsto dallo Statuto sociale. Sarà il nuovo Consiglio, una volta insediato, a eleggere al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente e ad attribuire i vari incarichi.

Lo Statuto prevede che possano candidarsi al Consiglio Direttivo i soci aventi diritto al voto che abbiano maturato almeno cinque anni di appartenenza ininterrotta all’Associazione e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi previsti. Inoltre, non possono essere eletti i soci che abbiano in corso provvedimenti disciplinari o che risultino sospesi.

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