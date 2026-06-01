Il Coro Gioventù Alpina in concerto a Cremona: una serata dedicata alla tradizione di montagna

La musica della tradizione alpina torna a risuonare nel cuore di Cremona con un appuntamento dedicato agli amanti del canto corale e della cultura popolare. Martedì 2 giugno 2026, alle ore 21.00, il Coro Gioventù Alpina (CGA) si esibirà in concerto presso la Chiesa di San Sebastiano, in via San Sebastiano 11.

L’evento proporrà una selezione di brani tratti dal repertorio della tradizione alpina e dei canti popolari di montagna, patrimonio culturale che da generazioni racconta la vita, i valori e le emozioni delle comunità alpine. Attraverso armonie suggestive e melodie tramandate nel tempo, il pubblico potrà intraprendere un viaggio musicale tra paesaggi montani, storie di amicizia, lavoro e appartenenza.

Il Coro Gioventù Alpina, realtà consolidata nel panorama corale locale, porterà sul palco un programma pensato per valorizzare la ricchezza di un repertorio che continua a suscitare interesse e partecipazione anche tra le nuove generazioni.

La serata avrà inoltre una finalità solidale: durante il concerto saranno raccolte offerte a favore della parrocchia, offrendo ai presenti l’opportunità di sostenere concretamente le attività della comunità.

L’ingresso è aperto a tutti. Un’occasione per trascorrere una serata all’insegna della buona musica, della tradizione e della condivisione, immersi nell’atmosfera suggestiva della Chiesa di San Sebastiano.

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