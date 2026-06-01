Le reliquie di Bernadette sono arrivate a Castelvetro con un giorno di anticipo: le foto

Con un giorno di anticipo per motivi organizzativi sono arrivate a Castelvetro le reliquie di santa Bernadette. Le reliquie si trovano all’istituto Biazzi.

Mercoledì 3 giugno alle 10:00 sarà celebrata una messa con gli ospiti della casa di riposo, mentre alle 12:00 è prevista la funzione nella chiesa San Giovanni di Croce Santo Spirito. In serata, alle 20.30, spazio al rosario e alla messa celebrata da don Francesco Villa, sacerdote originario di Castelvetro, con tanto di processione per le vie del paese.

Le reliquie torneranno a Lourdes il 7 giugno.

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