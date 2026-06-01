Presidenziali Colombia, in testa il candidato trumpiano dell’estrema destra: Cepeda contesta i risultati

(Adnkronos) – E’ il candidato dell’estrema destra Abelardo de la Espriella il vincitore del primo turno delle presidenziali in Colombia. A tallonarlo è Ivan Cepeda, delfino del presidente uscente Gustavo Petro, che i sondaggi della vigilia davano per favorito. Secondo i risultati preliminari che il candidato di sinistra ha contestato, il legale filo Trump che si definisce “La tigre” ha ottenuto il 43,7% dei voti, mentre Cepeda il 41%: il ballottaggio è fissato per il 21 giugno.

De la Espriella ha assicurato che al secondo turno saranno “sconfitti la tirannia e l’assolutismo” e l’esito del voto di ieri rappresenta “un trionfo per quelli di noi che non hanno mai sperimentato il vivere alle spalle dello stato”. Cepeda, invece, ha fatto sapere che non commenterà fino a quando il conteggio dei voti non sarà validato dai giudici. La conservatrice moderata Paloma Valencia ha incassato invece neanche il 7% dei consensi e ha già annunciato il suo sostegno al ballottaggio al candidato dell’estrema destra.