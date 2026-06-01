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Roland Garros, oggi Berrettini-Cerundolo – Diretta

(Adnkronos) –
Matteo Berrettini a caccia dei quarti al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, il tennista azzurro sfida l’argentino Juan Manuel Cerundolo – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale dello Slam di Parigi. Berrettini arriva al match dopo aver eliminato Fucsovics, Rinderknech e Comesana, mentre Cerundolo ha superato Fearnley, Sinner e Landaluce. 

 

In caso di passaggio del turno, Berrettini sfiderà il vincente di Tiafoe-Arnaldi. 

 

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