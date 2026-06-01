Soncino, una serata tra storia, letteratura e sapori medievali con Riccardo M. Ferri

Sarà una serata all’insegna della storia, della fantasia e delle tradizioni medievali quella in programma sabato 6 giugno 2026 alla Rocca Sforzesca di Soncino. A partire dalle ore 20.45, lo scrittore cremasco Riccardo M. Ferri presenterà il suo romanzo Il Marchese della Nebbia nel suggestivo cortile della fortezza, in un evento che unisce cultura, valorizzazione del territorio e rievocazione storica.

Il libro, opera d’esordio dell’autore, racconta la vicenda di Erasmo, un giovane che si ritrova improvvisamente immerso in un mondo surreale fatto di desideri, sogni, amori e speranze. Seguendo la donna che ama e fuggendo da un misterioso pericolo, il protagonista vivrà un’avventura degna dei romanzi che da sempre lo appassionano, affrontando sfide che lo porteranno a confrontarsi con sé stesso e con i propri sentimenti. Parallelamente si sviluppa la storia di Ezzelino III da Romano, potente condottiero del XIII secolo, che scoprirà come il potere possa derivare non soltanto dalla forza delle armi e dalla diplomazia, ma anche da misteriosi doni riservati a pochi eletti.

Durante l’incontro, Ferri accompagnerà il pubblico alla scoperta del percorso creativo che ha portato alla nascita del romanzo, raccontando le ricerche storiche e le fonti d’ispirazione che hanno contribuito alla costruzione dei personaggi e delle ambientazioni. Un legame profondo con il Medioevo che l’autore coltiva da anni attraverso la partecipazione alle attività della Confraternita del Dragone di Soncino, realtà impegnata nelle rievocazioni storiche e nella ricostruzione della vita quotidiana dell’epoca.

La serata proseguirà alle ore 22 con una visita guidata notturna all’interno della Rocca Sforzesca, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire il fascino del monumento in un’atmosfera particolarmente suggestiva. A completare l’esperienza sarà la degustazione dell’ippocrasso, antica bevanda speziata medievale preparata dall’Associazione Castrum Soncini, seguita da un brindisi finale che permetterà di immergersi nei sapori del passato.

In caso di maltempo, la presentazione si svolgerà nella Sala Convegni dell’ex Filanda.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Castrum Soncini e dalla Cooperativa Il Borgo nell’ambito del progetto turistico e culturale “Terre del Drago”, con il patrocinio del Comune di Soncino, confermando ancora una volta l’impegno del territorio nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale.

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