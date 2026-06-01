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Tg News – 1/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Media iraniani: “Sospesi contatti con mediatori Usa per attacchi Israele a Libano”
– Libano, Idf chiede evacuazione quartieri a sud di Beirut
– Quattro corpi di migranti pakistani trovati in auto nel Cosentino
– Parata del 2 Giugno, 80 anni della Repubblica Italiana
– Banche italiane da record, utili per 47,5 milioni di euro nel 2025
– Baglioni si ferma per polmonite, concerti rinviati al 2027
– Roland Garros, Cobolli doma Svajda e accede ai quarti
– Optima Italia a Innovation Village, focus su gender gap, ricerca e IA
– Previsioni 3BMeteo 2 Giugno
azn
– Media iraniani: “Sospesi contatti con mediatori Usa per attacchi Israele a Libano”
– Libano, Idf chiede evacuazione quartieri a sud di Beirut
– Quattro corpi di migranti pakistani trovati in auto nel Cosentino
– Parata del 2 Giugno, 80 anni della Repubblica Italiana
– Banche italiane da record, utili per 47,5 milioni di euro nel 2025
– Baglioni si ferma per polmonite, concerti rinviati al 2027
– Roland Garros, Cobolli doma Svajda e accede ai quarti
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– Previsioni 3BMeteo 2 Giugno
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