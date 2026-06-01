Trofeo Bissolati, oltre mille atleti in gara e tribune piene per la 14ª edizione

Il sole e il caldo estivo hanno accompagnato la quattordicesima edizione del Trofeo di Nuoto Bissolati, che per due giorni ha animato la piscina olimpionica di via Riglio richiamando atleti, tecnici e famiglie da tutto il Nord Italia. Sugli spalti una folta presenza di pubblico ha seguito le gare con entusiasmo, sostenendo i nuotatori in ogni categoria, dai più piccoli fino agli Assoluti.

In acqua si sono alternati oltre mille atleti appartenenti a 25 società, impegnati nella ricerca di tempi utili per la qualificazione ai campionati regionali e nazionali. Un programma intenso che ha proposto gare individuali, staffette e la tradizionale Australiana mista, tra i momenti più attesi della manifestazione. Numeri importanti anche fuori dalla vasca. Per l’intero fine settimana la Canottieri Bissolati ha accolto circa 3.000 persone tra atleti, accompagnatori e spettatori, confermando il ruolo del trofeo come uno degli appuntamenti più partecipati del calendario natatorio lombardo.

Anche i risultati hanno premiato la società organizzatrice. Nella classifica finale per società la Canottieri Bissolati ha chiuso al secondo posto con 527,50 punti, a sole 48,5 lunghezze dalla vincitrice SC63 SSD Arl (576), precedendo Aquamore Acqua 13 (526). Tra le cremonesi si registra il 9° posto della Soncino Sporting Club e il 28° della Canottieri Baldesio che ha partecipato con un piccolissimo gruppo di atleti assoluti.

“Il tempo, anche se caldo, ci aiuta, perché è sempre meglio il sole che la pioggia – ha commentato con soddisfazione Fabio Fedeli, consigliere del settore nuoto della Canottieri Bissolati -. Abbiamo avuto conferma, come tutti questi anni, che oltre a essere un trofeo molto ambito è anche molto partecipato”.

La macchina organizzativa ha retto senza particolari criticità nonostante il grande afflusso di persone: “Sono più di mille gli atleti gara e ci saranno circa 3.000 persone in società – spiega Fedeli -. Devo dire che siamo anche riusciti a sistemare bene le aree per i soci. La squadra va bene. Abbiamo delle ragazzine del 2012 molto interessanti. Ci stiamo lavorando e direi che i segnali sono positivi”.

Classifica finale per società (le prime 10):

SC63 SSD Arl – 576 punti Canottieri Bissolati – 527,50 punti Aquamore Acqua 13 – 526 punti Gonzaga Sport Club SSD – 451 punti Canottieri Vittorino da Feltre – 412 punti In Sport Rane Rosse – 302,50 punti Aquamore Acqua 13 (2) – 291 punti Aqua Alpha SSD S.r.l. – 249,50 punti Soncino Sporting Club – 234,50 punti Acquare’ Franciacorta ASD – 212 punti

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