Ultraleggero precipita a Valbrembo: perde la vita Daniel Taino, istruttore di Pianengo

Tragedia nel pomeriggio di lunedì 1° giugno a Valbrembo, in provincia di Bergamo, dove un ultraleggero è precipitato nelle vicinanze della pista dell’aeroclub, in un’area prossima alle abitazioni di via Don Bosco.

La vittima è Daniel Taino, 26 anni, residente a Pianengo e istruttore di volo. Il giovane si trovava a bordo del velivolo insieme a un allievo di 19 anni quando, intorno alle 16, si è verificato l’incidente.

L’impatto al suolo non ha lasciato scampo al 26enne, che è morto a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Il giovane passeggero è stato invece soccorso dal personale sanitario e trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori, le forze dell’ordine e i tecnici incaricati degli accertamenti. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare le cause che hanno portato alla caduta dell’ultraleggero.

© Riproduzione riservata