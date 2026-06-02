Aggredito mentre dorme su una panchina: 21enne senzatetto in ospedale

Aggressione nella notte in via Massarotti. Vittima un giovane senzatetto, di 21 anni. Erano circa le 2 della notte tra lunedì e martedì.

Il ragazzo dormiva su una panchina nel pacchetto all’angolo con via Trebbia, quando gli si sono avvicinati due uomini, presumibilmente stranieri, che dopo aver staccato alcuni rami dalle piante lo hanno colpito a bastonate. Il 21enne ha reagito ed è riuscito a farli allontanare.

E’ quindi scattato l’allarme: sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Radiomobile di Cremona, che ha identificato il ragazzo e raccolto la sua versione dei fatti. Poiché aveva riportato diverse abrasioni su un braccio, presumibilmente dove i due aggressori l’hanno colpito, i militari hanno chiamato i soccorritori del 118.

Il 21enne è stato prima medicato sul posto e poi trasportato in ospedale in codice verde, per accertamenti. Intanto gli uomini dell’Arma stanno cercando di indagare per capire l’esatta dinamica dei fatti e dare un nome e un volto ai due aggressori. Allo scopo sarà importante esaminare le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

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