Ultime News

2 Giu 2026 Due capolavori cremonesi in viaggio: Caravaggio a Detroit e Galizia a Roma nel 2027
2 Giu 2026 “Irreverent Festival – Figurative Art Project”: dal 4 giugno al via il festival
2 Giu 2026 “Il canto del Divin Claudio”: laboratorio teorico-pratico sul patrimonio lirico
2 Giu 2026 Pandino sotto shock: si spegne anche Ester, madre della giovane consigliera Erica Zaneboni
2 Giu 2026 Festa della Repubblica, sul Po dimostrazioni di soccorsi e forze dell’ordine
Nazionali

Arnaldi rimonta Tiafoe e telecronisti impazziscono: “È incredibile”

(Adnkronos) –
Matteo Arnaldi show al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha battuto l’americano Frances Tiafoe negli ottavi di finale dello Slam di Parigi, raggiungendo per la prima volta i quarti, dove affronterà Matteo Berrettini nel derby azzurro che vale un posto in semifinale. 

Tanti gli scambi epici tra i due durante il match, uno dei quali, nel decisivo quinto set, ha fatto impazzire i telecronisti americani di TNT Sports. Arnaldi è riuscito a resistere a ben due smash di Tiafoe, raggiungendo la pallina con recuperi quasi miracolosi. L’azzurro alza poi la pallina con un lob che costringe lo statunitense a indietreggare e colpire al volo, ma il terzo smash dello scambio si spegne questa volta in rete. 

La gioia di Arnaldi è irrefrenabile, così come la sorpresa dei telecronisti: “Non ci posso credere”, hanno urlato al microfono, “avete mai visto qualcosa del genere?”. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...