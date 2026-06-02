Cremona Capitale della Cultura 2029: le prossime date fondamentali

Cremona scalda i motori per candidarsi a Capitale italiana della Cultura nel 2029. Non solo in modo organizzativo cittadino, con istituzioni che sostengono in modo bipartisan il progetto ma anche nella parte più burocratica. Nelle ultime ore il Ministero della Cultura, dipartimento per le Attività culturali, ha pubblicato il bando per il conferimento del titolo, al quale possono candidarsi Comuni, Città metropolitane e Unioni di Comuni (compresi gli enti locali analoghi per forma costitutiva e finalità), che non abbiano partecipato alle procedure di selezione per gli anni 2027 e 2028. Il bando prevede che entro il 1 luglio 2026 venga presentata la manifestazione scritta d’interesse, da perfezionare entro il 23 settembre inviando un dossier più specifico di candidatura.

Altra data significativa nel percorso verso la candidatura sarà il 16 dicembre, quando l’apposita giuria, dopo aver esaminato i dossier, selezionerà un massimo di dieci progetti finalisti. Cremona -nel caso in cui verrà finalizzata la candidatura – se la dovrà vedere in primis con la Valcamonica (entrambi i territori hanno ricevuto il sostegno della Regione) e Bassano del Grappa. Entro il 10 marzo 2027, verranno convocati i territori per un’audizione pubblica di presentazione. Infine, la scelta della Capitale italiana della Cultura 2029 avverrà entro il 25 marzo 2027.

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