Dimore storiche, Ciccioli “Fondi di coesione anche per i privati”





BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Dietro queste dimore c’è una questione identitaria europea, ci sono le nostre radici cristiane, i conflitti tra popoli cugini, per questo è importante mantenerle”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Carlo Ciccioli, in un’intervista a margine del dibattito dal titolo “Dimore Storiche come motori della crescita rurale in Europa” che si è tenuto al Parlamento europeo di Bruxelles. “Dove queste dimore sono luoghi pubblici, ci sono i fondi relativi, per i privati invece mantenerle non è semplice. Da qui il dibattito sull’uso dei fondi di coesione. Si tratta di un privato sociale, che spesso crea musei”, ha aggiunto. Al dibattito si aggiunge anche la mostra “Patrimonio nel cuore: dimore storiche e giardini come fondamenti culturali”, presso lo Spazio espositivo ASP 3D, sempre al Parlamento europeo di Bruxelles.

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