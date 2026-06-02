Due capolavori cremonesi in viaggio: Caravaggio a Detroit e Galizia a Roma nel 2027

Il patrimonio artistico cremonese torna protagonista sulla scena internazionale. Due opere del Museo Civico Ala Ponzone lasceranno temporaneamente la città nel 2027 per essere esposte in importanti mostre: il celebre “San Francesco in meditazione” di Michelangelo Merisi “Caravaggio” attraverserà l’Atlantico per raggiungere Detroit, mentre la natura morta di Fede Galizia sarà ospitata alla Galleria Borghese di Roma.

Il capolavoro di Caravaggio — olio su tela datato 1606 — sarà esposto al Detroit Institute of Art dal 21 marzo al 18 luglio 2027, nell’ambito della mostra “I modelli di Caravaggio”. Per questo prestito il Comune di Cremona riceverà dal museo americano 43.085,00 € (equivalenti a 50.000 dollari), una somma che sarà destinata all’attuazione di un progetto artistico condiviso con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova. Non è la prima volta che il dipinto lascia Cremona: nel 2013 era già stato prestato all’Hermitage Museum di San Pietroburgo.

La seconda opera in partenza è l'”Alzata di cristallo con pesche, mele cotogne e gelsomini” di Fede Galizia, che dal 15 marzo al 30 maggio 2027 sarà esposta a Roma, alla Galleria Borghese, nella mostra “Women Painter. Women artist and their education in Italy and Northern Europe 1550–1650“. Per questo prestito non è previsto alcun corrispettivo economico per il Comune.

In entrambi i casi, gli organizzatori si fanno carico del trasporto, della conservazione, della sorveglianza e della copertura assicurativa, senza alcun onere per l’ente comunale. Le polizze assicurative, entrambe con formula “da chiodo a chiodo” e premio a carico dei richiedenti, saranno vagliate dal broker del Comune, Willis Towers Watson, che ne verificherà la congruità con gli standard del Museo.

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