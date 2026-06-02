Festa della Repubblica, inizia la cerimonia per l’80° anniversario

Per la prima volta con il Po a fare da cornice, si sta aprendo anche a Cremona la cerimonia per celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana. Una vera e propria parata che vede il Grande Fiume come protagonista. Una decisione del prefetto, Antonio Giannelli, che ha voluto così celebrare la festa in grande stile.

Protagoniste assolute le forze dell’ordine e militari del territorio, con il coinvolgimento delle società canottieri rivierasche, che nei giorni scorsi si sono impegnate a lungo affinché tutto filasse liscio.

La cerimonia, che va in onda in diretta su CR1 Tv, vedrà tantissimi momenti importanti. A partire dalla lettura dei discorsi ufficiali delle autorità, seguiti poi dalle dimostrazioni sul Po da parte di Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Esercito, Vigili del Fuoco, Areu e Croce Rossa. Alle 12.35 ci sarà la discesa del Po con le imbarcazioni delle canottieri, e alle 13.20 la cerimonia dell’ammainabandiera.

A partire dalle ore 10 e fino alle ore 14 circa, la cittadinanza può visitare gli stand che saranno appositamente allestiti presso le società canottieri.

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