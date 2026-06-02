Festa della Repubblica, sul Po dimostrazioni di soccorsi e forze dell’ordine

La Festa della Repubblica a Cremona quest’anno ha regalato ai tanti intervenuti, e a tutti i telespettatori di CR1 Tv che l’hanno seguita in diretta, un vero e proprio spettacolo dedicato al lavoro delle forze dell’ordine e di soccorso.

Al termine degli interventi delle autorità, a diventare protagonisti sono stati prima di tutto gli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, che hanno simulato l’arresto di uno spacciatore che si nascondeva su una barca ormeggiata lungo il fiume. Gli agenti hanno abbordato il natante e si sono riversati all’interno, scovando l’uomo che vi si nascondeva, e procedendo all’arresto, riportandolo sulla terraferma.

E’ seguita una simulazione del Genio Guastatori di Cremona, partita con l’individuazione di un ordigno, residuato bellico, lungo le rive del fiume, seguita da tutte le procedure per il disinnesco e per il successivo brillamento, che solitamente viene effettuato attraverso una piccola carica controllata.

Infine, è stato il turno del personale dell’Areu e della Croce Rossa, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno simulato il soccorso di alcune persone finite in acqua dopo un incidente fluviale, con rischio di annegamento. I feriti sono stati recuperati utilizzando delle moto d’acqua e delle apposite barelle galleggianti, e riportati a riva, dove il personale ne ha stabilizzato le condizioni, prima di caricarli in ambulanza.

Al termine delle dimostrazioni pratiche, seguite con grande attenzione dai presenti, gli atleti delle società Canottieri hanno fatto la discesa del fiume a bordo delle imbarcazioni da canottaggio, canoe e barche venete in una suggestiva parata fluviale. La cerimonia si è conclusa quindi alle 13.20 con l’ammainabandiera.

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