I ragazzi di Accendi il Biuio al Circolo Vela per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa delle Repubblica, nella cornice del Porto Canale, il Circolo Vela Cremona ha accolto i ragazzi dell’associazione Accendi il Buio, che hanno potuto vivere una giornata di navigazione in barca a vela unita a momenti di sereno relax tra gli spazi verdi del Circolo.

L’accoglienza dei soci velisti ai ragazzi e al team di Accendi il Buio è stata sincera e calorosa e tutto il Consiglio del Circolo si è messo a disposizione delle famiglie e dei ragazzi: ogni particolare ed ogni gesto sono stati pensati per i ragazzi dell’associazione, che hanno potuto godere al meglio di questa giornata sperimentando la navigazione sulle acque del canale.

“È il sesto anno che il Circolo ospita i ragazzi e il team di Accendi il Buio – ha dichiarato Giovanni Peri, presidente del Circolo Vela di Cremona – appuntamento che quest’anno è stato inserito nelle celebrazioni della Festa della Repubblica e del Vela Day”.

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