Ultime News

2 Giu 2026 Due capolavori cremonesi in viaggio: Caravaggio a Detroit e Galizia a Roma nel 2027
2 Giu 2026 “Irreverent Festival – Figurative Art Project”: dal 4 giugno al via il festival
2 Giu 2026 “Il canto del Divin Claudio”: laboratorio teorico-pratico sul patrimonio lirico
2 Giu 2026 Pandino sotto shock: si spegne anche Ester, madre della giovane consigliera Erica Zaneboni
2 Giu 2026 Festa della Repubblica, sul Po dimostrazioni di soccorsi e forze dell’ordine
Cultura e spettacoli

“Irreverent Festival – Figurative Art Project”: dal 4 giugno al via il festival

La una quattro giorni dedicata all'arte contemporanea, alla creatività e alla contaminazione tra linguaggi artistici proseguirà fino al 7 giugno

L'area Frazzi
Fill-1

L’Associazione Artisti Cremonesi organizza Irreverent Festival – Figurative Art Project, una quattro giorni dedicata all’arte contemporanea, alla creatività e alla contaminazione tra linguaggi artistici, musica, cultura, benessere e partecipazione collettiva.

Dal 4 al 7 giugno, il festival trasformerà gli spazi del Forno Grande dell’Area Frazzi in un luogo di incontro tra artisti emergenti e affermati, professionisti della cultura, studenti e pubblico, offrendo un ricco programma di mostre, visite guidate, talk, performance musicali, podcast, proiezioni e momenti conviviali.

Il progetto nasce dalla volontà di promuovere l’arte figurativa contemporanea attraverso un approccio aperto, dinamico e multidisciplinare. Il titolo Irreverent richiama la libertà espressiva degli artisti coinvolti e la capacità dell’arte di interrogare la realtà da prospettive nuove e non convenzionali.

Irreverent Festival vuole essere uno spazio di confronto e sperimentazione in cui arte, cultura e comunità possano incontrarsi. Un progetto che valorizza il territorio, le nuove generazioni e la capacità dell’arte di creare connessioni, dialogo e partecipazione” spiegano gli organizzatori.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Cremona e il contributo della Provincia di Cremona, insieme a numerosi partner culturali e sponsor del territorio.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...