“Irreverent Festival – Figurative Art Project”: dal 4 giugno al via il festival
La una quattro giorni dedicata all'arte contemporanea, alla creatività e alla contaminazione tra linguaggi artistici proseguirà fino al 7 giugno
L’Associazione Artisti Cremonesi organizza Irreverent Festival – Figurative Art Project, una quattro giorni dedicata all’arte contemporanea, alla creatività e alla contaminazione tra linguaggi artistici, musica, cultura, benessere e partecipazione collettiva.
Dal 4 al 7 giugno, il festival trasformerà gli spazi del Forno Grande dell’Area Frazzi in un luogo di incontro tra artisti emergenti e affermati, professionisti della cultura, studenti e pubblico, offrendo un ricco programma di mostre, visite guidate, talk, performance musicali, podcast, proiezioni e momenti conviviali.
Il progetto nasce dalla volontà di promuovere l’arte figurativa contemporanea attraverso un approccio aperto, dinamico e multidisciplinare. Il titolo Irreverent richiama la libertà espressiva degli artisti coinvolti e la capacità dell’arte di interrogare la realtà da prospettive nuove e non convenzionali.
“Irreverent Festival vuole essere uno spazio di confronto e sperimentazione in cui arte, cultura e comunità possano incontrarsi. Un progetto che valorizza il territorio, le nuove generazioni e la capacità dell’arte di creare connessioni, dialogo e partecipazione” spiegano gli organizzatori.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Cremona e il contributo della Provincia di Cremona, insieme a numerosi partner culturali e sponsor del territorio.