Pandino sotto shock: si spegne anche Ester, madre della giovane consigliera Erica Zaneboni

A distanza di poco più di due settimane dalla prematura scomparsa della giovane consigliera comunale di Pandino, Erica Zaneboni, in queste ore è venuta a mancare anche la mamma Ester. Il triste annuncio è stato comunicato dal gruppo di minoranza “Uniamo Pandino”, a cui apparteneva proprio la giovane 32enne.

“Oggi il nostro pensiero va ad Ester, una donna che ha sempre affrontato con forza e coraggio le prove della vita: la morte del marito, la lunga malattia e la dolorosa perdita, solo pochi giorni fa, dell’amata figlia Erica. Ora le immaginiamo insieme, in un abbraccio di pace. Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla figlia Martina e ai familiari tutti”.

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