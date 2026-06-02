Cronaca
Pandino sotto shock: si spegne anche Ester, madre della giovane consigliera Erica Zaneboni
Il gruppo di minoranza "Uniamo Pandino" annuncia la morte della madre di Erica, Ester, dopo la scomparsa della figlia. Un momento di profondo dolore
A distanza di poco più di due settimane dalla prematura scomparsa della giovane consigliera comunale di Pandino, Erica Zaneboni, in queste ore è venuta a mancare anche la mamma Ester. Il triste annuncio è stato comunicato dal gruppo di minoranza “Uniamo Pandino”, a cui apparteneva proprio la giovane 32enne.
“Oggi il nostro pensiero va ad Ester, una donna che ha sempre affrontato con forza e coraggio le prove della vita: la morte del marito, la lunga malattia e la dolorosa perdita, solo pochi giorni fa, dell’amata figlia Erica. Ora le immaginiamo insieme, in un abbraccio di pace. Il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla figlia Martina e ai familiari tutti”.
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