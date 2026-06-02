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Roland Garros, oggi Fonseca-Mensik – Diretta

(Adnkronos) – Caccia alle semifinali al Roland Garros 2026. Oggi, lunedì 1 giugno, Joao Fonseca sfida Jakub Mensik – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale dello Slam di Parigi. Il tennista brasiliano arriva al match dopo aver eliminato Pavlovic, Prizmic, Djokovic e Ruud, mentre il ceco Draguet, Navone, De Minaur e Rublev. 

 

Il vincente della sfida troverà Alexander Zverev in semifinale. 

 

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