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Roland Garros, piove su Parigi e Mensik viene ‘cacciato’ da allenamento

(Adnkronos) –
Jakub Mensik ‘cacciato’ dall’allenamento al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 2 giugno, il tennista ceco ha sfidato Joao Fonseca ai quarti di finale dello Slam di Parigi, partita a cui è arrivato dopo qualche momento di tensione. L’allenamento del primo pomeriggio infatti, è stato bruscamente interrotto dagli addetti ai campi parigini, che hanno iniziato a ritirare la rete quando Mensik si stava ancora allenando. 

Il motivo? La pioggia che ha colpito Parigi. Per non far bagnare campi e attrezzature, gli addetti ai campi hanno così sgomberato tutto rapidamente, provocando le proteste di Mensik e del suo team. “Chiamo la direttrice del torneo”, ha urlato l’allenatore del ceco, allontanandosi velocemente. 

Anche Mensik si è avvicinato per protestare, con la discussione che si è animata velocemente. Il ceco però non si è dato per vinto e, mentre la rete scompariva dal campo di allenamento, lui ha continuato ad esercitarsi con le volée, fondamentale per cui non serve la rete. 

 

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