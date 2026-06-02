San Pietro Park, il 5 giugno inaugurazione ufficiale con il sindaco

Cremona si prepara ad accogliere la grande inaugurazione ufficiale del San Pietro Park, in programma venerdì 5 giugno a partire dalle ore 20.30. Per l’occasione saranno presenti il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio e l’assessore alla Polizia Locale, Santo Canale.

Per celebrare l’apertura della nuova stagione, il parco divertimenti ha organizzato una serata speciale dedicata a famiglie, giovani e appassionati, con attrazioni, musica e numerose iniziative promozionali.

Tra le sorprese previste per l’evento, i primi 500 visitatori riceveranno gratuitamente una bustina di carte Pokemon da collezione. Per i successivi 500 saranno invece in distribuzione dei braccialetti-sconto utilizzabili sulle attrazioni del luna park. Basterà mostrarli alla cassa per vedersi applicare lo sconto.

I gadget saranno consegnati fino a esaurimento scorte, offrendo ai partecipanti un’occasione unica per vivere la serata con un valore aggiunto.

L’appuntamento è all’ingresso del San Pietro Park che si affaccia sul parcheggio di piazzale Azzurri d’Italia, di Cremona.

Dall’inaugurazione prenderà il via ufficialmente questa edizione del San Pietro Park. Uno dei prossimi appuntamenti di rilievo sarà quello della Festa delle Scuole, il 9 giugno, con le attrazioni a 2 e 3 euro.

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