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Union Brescia-Ascoli, gara sospesa per maltempo: cos’è successo

(Adnkronos) –
Sospesa la finale dei playoff di Serie C. Oggi, martedì 2 giugno, l’Union Brescia ha ospitato l’Ascoli nell’andata dell’ultimo atto degli spareggi promozione per assegnare un posto nella prossima Serie B, in una partita che però è stata interrotta nel corso del secondo tempo. Ma cos’è successo al Rigamonti? 

A provocare la sospensione della finale è stato il maltempo che si è abbattuto su Brescia. Al 61′, sul risultato di 1-1, sullo stadio ha iniziato a diluviare, con la palla che faticava a scorrere e il campo che si è riempito di pozzanghere.  

L’arbitro Di Loreto, dopo essersi consultato con i due capitani, ha quindi deciso di sospendere il match e rimandare le squadre negli spogliatoi, in attesa di poter riprendere il gioco con il miglioramento delle condizioni meteo. 

 

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