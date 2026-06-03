A maggio in crescita il mercato dell’auto





ROMA (ITALPRESS) – È in crescita il mercato dell’auto in Italia. Secondo i dati forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a maggio 2026 sono state immatricolate 150.096 vetture, con un aumento del 7,6% rispetto alle 139.445 registrate nello stesso mese del 2025. I trasferimenti di proprietà sono stati 477.820 a fronte di 466.760 passaggi registrati a maggio 2025, con un aumento del 2,37%. Il volume globale delle vendite mensili ha riguardato per il 23,9% vetture nuove e per il 76,1% usate. Secondo l’Unrae, l’associazione che rappresenta le principali case automobilistiche estere operanti in Italia, “il mercato delle autovetture conferma un trend espansivo nei volumi mensili, ma l’a ndamento complessivo resta facilmente influenzabile dall’incertezza del contesto, locale e globale, nel quale ci troviamo”. Per l’associazione di categoria “quella attuale è una fase di recupero che, per consolidarsi davvero, necessita di essere supportata da politiche industriali di ampio respiro e da un quadro normativo certo, capace di restituire piena fiducia a famiglie e imprese nelle loro intenzioni di acquisto o investimento”.

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