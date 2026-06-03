Ultime News

3 Giu 2026 Tentata estorsione e lesioni, 44enne arrestato: dovrà scontare condanna di 3 anni
3 Giu 2026 “Vengo da Gradella, provincia di Crema”: gaffe della concorrente di Affari Tuoi
3 Giu 2026 Cremonesi dell’Anno 2025, stasera su CR1 la serata delle eccellenze del territorio
3 Giu 2026 Maltempo in Lombardia: grandine e trombe d’aria devastano le campagne cremonesi
3 Giu 2026 Natura, condivisione e crescita: la giornata speciale dell’asilo Piccole Tracce
Video Pillole

Auto contro gruppo di giovani, paura nella notte a Taormina

TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Momenti di paura nella notte a Taormina, dove una rissa scoppiata all’uscita di una discoteca ha rischiato di degenerare. Intorno alle 3, lungo la Statale 114 in direzione Letojanni, un’auto ha effettuato manovre pericolose sfiorando alcuni giovani coinvolti poco prima nella lite.
Le immagini diffuse sui social mostrano un’Audi che, dopo una serie di manovre, si dirige verso il gruppo di ragazzi provocando il panico, senza però causare feriti. Sul caso è intervenuto il sindaco Cateno De Luca, che ha parlato di “tentato omicidio” e ha annunciato di avere trasmesso il video alle forze dell’ordine chiedendo l’identificazione dei presenti e del conducente del veicolo. “Sono sconcertato come sindaco e come genitore, solo per un caso fortuito non c’è scappato il morto”, afferma De Luca.

sat/gsl
(Fonte video: Pagina Facebook Cateno De Luca)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...